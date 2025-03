L'ex Sirigu: "Il Napoli lotterà per lo scudetto fino all'ultimo. Su Milinkovic-Savic..."

Salvatore Sirigu, portiere che ha vestito tra le altre anche la maglia del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'evento Pepito Day al Franchi. Di seguito le sue parole raccolte da TMW.

Lei è stato anche a Napoli. Può vincere lo Scudetto?

"Sono lì… C'è un allenatore forte, un gruppo importante, giocatori forti e se la giocheranno. Sarà una bella lotta fino alla fine, non lo so chi la spunterà".

Da ex Torino, è diventato un bel portiere anche Milinkovic-Savic?

"Lo era anche prima, poi le prestazioni aiutano ovviamente, il momento della squadra… Vanja è sempre stato un bel portiere, ha sempre lavorato, ha saputo sfruttare il suo momento ed è un portiere forte come lo era prima. Non lo scopro certo io".