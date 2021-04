L'ex Tosto si rivolge ad ADL: "Con Gattuso stai facendo una ca**ata! Perché non aprire un ciclo?"

Vittorio Tosto, ex azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "In una società di calcio non c'è un solo dipendente responsabile dei risultati, questo è un concetto da provinciale. Non si può gestire una piazza come Napoli senza ambire a scudetto e Champions League. Gattuso? Per me De Laurentiis sta facendo una grande ca**ata. Bisognava permettergli di aprire un ciclo con questa squadra, visto che da quando sono tornati gli infortunati il Napoli ha una gran media punti".