L'ex Valdifiori: "Napoli esperienza fantastica, Sarri fece bene a puntare su Jorginho"

L'ex centrocampista di Napoli ed Empoli Mirko Valdifiori ha parlato alla trasmissione Onde Azzurre da Empoli: “Quella di Napoli è stata una bella esperienza in un ambiente fantastico. La piazza era calorosa, anche se naturalmente rispetto a Empoli ti permette di sbagliare meno, sai che devi lasciare subito un’impronta. Nelle prime tre partite faticammo un po’, come era successo anche a Empoli durante le prime giornate con mister Sarri. Poi è esploso Jorginho e penso che Sarri, onestamente, abbia fatto bene a puntare su di lui, per quello che poi ha dato Jorginho al Napoli in quell’anno. Riconosco che sia stato giusto così, ma credo che ogni esperienza ti forma e porto un gran ricordo di Napoli, come di Empoli e delle altre squadre in cui ho militato”.