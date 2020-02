L'ex Vinicio suona la carica: "Napoli, credici! Con Gattuso si è rivisto il coraggio"

Sale l'attesa a Napoli per la sfida Champions di domani sera contro il Barcellona. I partenopei, messa alle spalle la crisi, ci credono e sognano la grande impresa. "Il calcio è sempre undici contro undici, ci sarà una squadra più attrezzata ma il volere di una persona o di una formazione può essere un valore accrescitivo che non si può lasciare da parte". Parole significative quelle di Luis Vinicio, grande ex partenopeo a Tuttomercatoweb.com. "Il Barcellona non è più quello dei tempi eccezionali, sta dimostrando di avere qualche difficoltà e il Napoli deve crederci. I giocatori possono scrivere una pagina che potranno ricordare per sempre".

La crisi del Napoli è alle spalle?

"Sì, ma ora serve dare continuità senza incappare in altre giornate storte".

Il lavoro di Gattuso come lo giudica?

"Sta lavorando ma per giudicarlo fino in fondo occorre aspettare ancora. Bisogna vedere a lungo andare cosa potrà fare".

Per ora comunque cosa le è piaciuto del lavoro di Gattuso?

"Ha dato coraggio alla squadra. Ha riportato tra i giocatori la serenità e la voglia di giocare la partita".

Ma lei come se la giocherebbe col Barcellona?

"Normalmente ma con ancora più voglia e carattere. E con una cattiveria agonistica ancora maggiore".