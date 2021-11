L’interista Corona sicuro: “Scommetto tutto ciò che ho che vinceremo di nuovo lo Scudetto”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Corona, tifoso dell’Inter. “L’Inter, ieri, ha dato una prova di forza incredibile. Ha dimostrato di essere superiore al Napoli e, ad oggi, scommetto tutto ciò che ho che vinceremo di nuovo lo Scudetto. Contro Juve e Milan abbiamo subito due pareggi ingiusti, i bianconeri ci hanno segnato a tempo scaduto su rigore, mentre nel derby Pioli ci ha ingabbiato bene. Ripeto: per me vinciamo di nuovo lo Scudetto a mani basse. Azionariato popolare? Io ci credo al punto che ci ho messo già cinquemila euro. È una iniziativa vincente e vanno fatti i complimenti all’Inter per essere stata la prima squadra italiana ad aver intrapreso questa strada”.