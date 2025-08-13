L'interista Fiorello sul 5-0 col PSG: "Devo ancora vedere la finale, l'ho registrata"

"Non sto seguendo il calcio, addirittura la finale di Champions League l'ho registrata, non so ancora come sia andata": con la consueta ironia che lo contraddistingue il conduttore e comico Rosario Fiorello parlando ai microfoni di Sky Sport se l'è cavata con una battuta delle sue per evitare di parlare dell'Inter, squadra per la quale fa il tifo da sempre.

Il riferimento è chiaramente alla finale andata in scena qualche mese fa in Champions League a Monaco di Baviera, nella quale l'Inter ha perso 5-0 contro il Paris Saint-Germain all'ultimo atto della cavalcata europea.