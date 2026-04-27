Retroscena Repubblica: offerta ad ADL per acquistare il Napoli, è arrivata a Los Angeles

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La società azzurra resterà nelle mani di Aurelio De Laurentiis, benché un tentativo sia stato fatto anche nelle recentemente.

Il Napoli non è in vendita e il messaggio è chiaro. Anche nelle ultime settimane sarebbero arrivate nuove manifestazioni d’interesse da parte di fondi stranieri, ma la posizione del club non è cambiata: la società azzurra resterà nelle mani di Aurelio De Laurentiis, benché un tentativo sia stato fatto anche nelle recentemente.

Offerta da un fondo straniero per il Napoli: il retroscena

Come riportato da La Repubblica, “De Laurentiis ha detto sempre no alle offerte di fondi esteri. Anche nei giorni scorsi a Los Angeles. C’è una intesa per portare nel mondo il Napoli del Centenario. Un secolo di vittorie, sconfitte e dignità”. Una linea coerente, dunque, da parte del presidente, che continua a difendere l’indipendenza del club e a guardare avanti con un progetto legato all’identità e alla crescita internazionale del brand Napoli.