Podcast L'interista Recalcati: "Il Napoli senza Lukaku perde tanto. Se l'Inter prende Lookman..."

vedi letture

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Christian Recalcati. Queste le sue parole:

L’Inter deve completarsi sul mercato?

“L’Inter non è incompleta, non è proprio partita per fare il mercato. L’Inter ha speso 70 milioni per giocatori che bisognerà vedere, dovremo vedere cosa andrà a succedere. Il miglior acquisto estivo è il rientro di Pio Esposito. Il Napoli con Lukaku perde tanto, magari cambierà qualcosa e potrebbe decidere di giocare col 3-5-2 con Lucca e Lookman. L’Inter sembrava aver preso Lookman e Leoni, nessuno è arrivato e intanto ha venduto Zalewski. Io credo che l’Inter farà qualcosa sul mercato, ma non credo farà i nomi che circolano. Al momento i vari Koné e Lookman rimangono dove stanno, si parla di circa 100 milioni di euro. L’Inter non darà 55 milioni alla Roma, imbastire una trattativa lunga a due settimane dalla fine del mercato è difficile”.

È vero che sono stati rifiutati 50 milioni del Chelsea per Bastoni?

“Si, confermo. Si parla di Koné a 55 milioni, Lucca a 40 milioni e Bastoni non può valere 50 milioni. Davanti a 90 milioni se ne può discutere, Bastoni ha dimostrato di valere qualcosina. In questo momento al 18 agosto credo che l’Inter possa rifiutare anche una cifra vicina ai 70 milioni, fosse arrivata a metà giugno sarebbe cambiato tutto. Per sostituire Bastoni serve tempo, in questo momento non c’è un suo sostituto perché lì gioca adattato Carlos Augusto. L’unico che mi viene in mente per sostituirlo è Calafiori, ma come fai a prenderlo in una settimana”.

Qual è il primo obiettivo sul mercato dell’Inter?

“L’obiettivo principale è un centrocampista, a quanto mi risulta però non è Koné. Non so chi sia l’obiettivo, Koné piace tantissimo ma l’Inter ha chiuso la trattativa dopo il rifiuto di 45 milioni della Roma. Dispiace debba andar via Pavard per circa 20 milioni dopo aver rifiutato 35 milioni per Bisseck, Pavard va via come se nulla fosse. Ci sono cose che non sto capendo dell’Inter, poi ci si affida alle mani e al lavoro di Ausilio”.

Con Lookman sarebbe la favorita per lo Scudetto?

“Vedendo i nomi con Lautaro e Thuram sarebbe l’attacco più forte della Serie A. Ci metterebbe però un mese per entrare in forma, c’è la Coppa d’Africa, giocherebbe 20 partite quest’anno e che impatto avrebbe Lookman? Con Osimhen si è visto che tornato dalla Coppa d’Africa era un altro giocatore. Lookman in forma renderebbe l’Inter la candidata numero uno”.