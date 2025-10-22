La domanda di Capello a Sky spiazza Conte: risposta a sorpresa

"Ero rassegnato in panchina? Io cerco di aiutare sempre la squadra. Magari è stata anche colpa mia che ero meno aggressivo in panchina perciò abbiamo perso 6-2 (ride, ndr)". Così Antonio Conte che a Sky alla fine dell'intervista si lascia scappare un sorriso ma in realtà era sorpreso dalla domanda di Capello sul suo atteggiamento in panchina. "Non portavo gioia? Di solito porto rabbia, mai gioia ai miei giocatori".

L'ex tecnico di Juve e Roma parlava dell'atteggiamento quasi remissivo sin da subito da parte di Conte in Olanda. Una novità per un allenatore che vive sempre con grande trasporto emotivo le partite da bordocampo. Conte alla fine ha salutato tutti sorridendo ma di sicuro sorpreso dalla considerazione di Capello. Considerazione che però molti altri avranno fatto e pensato guardando il comportamento di Conte in panchina in Olanda.