La griglia di Crespo: "Se prende Lookman l'Inter si mette al livello del Napoli"

Hernan Crespo, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parla della lotta scudetto tra Napoli e Inter: "L’ Inter ha bisogno dell’ultimo tassello in avanti per essere competitiva. E ovviamente mi riferisco a Lookman, l’uomo in grado di sparigliare le carte e permettere a Chivu di formare un tridente da sogno. Lautaro infatti è uno dei 3-4 attaccanti più forti d’Europa, da Pallone d’Oro, uno che dà l’anima. Ma senza la punta della Dea mancherebbe comunque quell’uomo in più per poter dare l’assalto a Conte" le parole di Spillo, a cui hanno fatto eco quelle dell'argentino: "Se prende Lookman l’Inter fa un super affare e, secondo me, si mette al livello del Napoli.

Se invece i nerazzurri non acquistano l’attaccante dell’Atalanta, allora il divario con il Napoli resta, perché la squadra di Conte ha una rosa più profonda e di maggiore qualità. Inoltre l’Inter deve sistemare qualcosa là dietro, perché il reparto arretrato è po’ troppo lento e soffre quando deve affrontare avversari che puntano tutto sulla velocità".