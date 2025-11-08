La griglia di Criscitiello: “La Juve vincerà lo scudetto, il Napoli finirà al 4º posto”
Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, nel corso del podcast Aura Sport si è espresso così sulla lotta scudetto in Serie A: “La Juventus con Spalletti diventa la candidata principale per lo scudetto. Per me diventa una delle mine vaganti per l’alta classifica.
L’Inter barcolla, il Milan per me ce la può fare, il Napoli per me rischia di perdere tanti punti per colpa della Champions e la Roma non sarà mai da scudetto. La Juventus con Spalletti e 2 acquisti a gennaio può diventare per me la principale candidata per lo scudetto. Griglia Scudetto? Juve, Inter, Milan e Napoli”.
Prossima partita
09 nov 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Bologna
|Napoli
