La griglia di Matri: “Campionato molto equilibrato, ma Napoli favorito per lo scudetto"

Intervistato da Affaritaliani, l'ex attaccante Alessandro Matri ha analizzato così la Serie A in vista della ripresa.

La serie A riparte dopo la sosta per le Nazionali e al termine di una lunga estate di calciomercato. Qual è la società che ha lavorato meglio?

"Ci sono stati tanti cambiamenti, chi in panchina come l'Inter. I nerazzurri hanno mantenuto la squadra quasi al completo, inserendo giocatori importanti, ma c'è stato un cambio di allenatore dopo degli anni con Simone Inzaghi in cui hanno ottenuto ottimi risultati. Il Napoli ha 'riempito' maggiormente la rosa, con 2 innesti negli 11 titolari - quali De Bruyne e poi Rasmus Højlund dopo l'infortunio di Lukaku - e ha molte più pedine, più scelta rispetto all'anno scorso. La squadra campione d'Italia la metto tra le favorite perché è già una macchina ben avviata, guidata da un grande comandante.

Il Milan è da capire, credo che abbia fatto un buon mercato, forse manca una pedina importante in fase difensiva, però, anche lì, ha preso un gran comandante come Allegri - ha continuato sulle altre, in particolare sui rossoneri e i campioni d'Italia in carica -. È un allenatore ben navigato, molto bravo nella valorizzazione dei giocatori. C'è tanto equilibrio in questo campionato, ma se devo mettere una griglia di partenza metto il Napoli davanti a tutti come favorito per lo scudetto".