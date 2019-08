La probabile formazione di Del Genio: "Dubbio sull'esterno destro. Mi aspetto Chiriches dall'inizio

“Mi aspetto qualche cambio in difesa. Potrebbe esserci Chiriches accanto a Manolas visto che non è mai partito titolare, a sinistra potrebbe esserci Ghoulam e a destra bisognerà vedere se ci sarà Hysaj o Di Lorenzo. A centrocampo mi aspetto Fabian e Zielinski. Davanti credo i soliti: Callejon, Mertens, Insigne e Milik”. È la probabile formazione di Paolo Del Genio elencata a radio Kiss Kiss Napoli per la partita di questa sera contro il Barcellona.