La promessa di Lobotka: "L'anno prossimo farò interviste in italiano"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, play della squadra, ha rilasciato un'intervista a Dazn per il settimo episodio della nuova stagione di My Skills, il format in collaborazione con EA FC 25, in cui i giocatori del massimo campionato italiano di calcio si raccontano sul campo. A intervistarlo è stato l'ex centrocampista azzurro, Valon Behrami.

"Cosa migliorare? Sicuramente l'italiano. Ci sto provando, sto migliorando. Nei primi due anni non ho imparato nulla. Mi sento più sicuro quando parlo in inglese, l'anno prossimo però farò interviste in italiano. Questa è la mia idea".

Il 3 marzo Mediaset si soffermava così sull'intervista post-partita di Stanislav Lobotka dopo il pareggio contro l'Inter.

"Stanislav Lobotka dietro la lavagna. Non certo per la sua prova in Napoli-Inter (è stato anzi il migliore in campo), ma per un’insufficienza pesante… in italiano. Il regista slovacco è arrivato a Napoli nel gennaio 2020, poco prima che il Covid devastasse il mondo. Ebbene, sabato sera nel post partita di Dazn ai microfoni era quasi imbarazzante. Complimenti per il suo inglese, certo non per l’italiano. Assolutamente inconcepibile che dopo cinque anni non spiccichi una parola d’italiano. Eppure viene anche dall’Est, dove hanno una certa predisposizione per le lingue. Ricordiamo ad esempio Zibì Boniek. Il campione polacco che arrivò alla Juventus nell’estate del 1982 dopo poche settimane parlava la lingua di Dante meglio di tanti italiani…".