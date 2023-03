La proposta di Alvino: “Coreografie stadio? Ho un’idea e sarebbe pure a costo zero”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della sua trasmissione

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della sua trasmissione: “Non ho perso le speranze che possa tornare il tifo anche con i megafoni, non hanno mai ucciso nessuno i megafoni. Mancano coreografie allo stadio? Per me non servirebbe molto. Basterebbe far trovare anche 30-40mila bandierine piccole sui posti per creare uno spettacolo. Costo? Ma credo che il costo non sarebbe granché, puoi sempre trovare un accordo per una sponsorizzazione o pure ricorrere ad Amazon che può fornire e gridarle. Ma che ci vuole?”.