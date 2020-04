La quarantena inglese di Ancelotti: "Bici, serie tv e mi diletto a cucinare"

L'allenatore dell'Everton nonchè ex Napoli Carlo Ancelotti ha raccontato al sito ufficiale del club inglese come sta passando la quarantena: "Vado in bici, faccio camminate e vado in spiaggia, mantenendo il distanziamento sociale. In Italia non è possibile farlo, siamo fortunati. Durante il giorno amo cucinare, è una delle mie passioni. Alla sera guardo le serie tv"

PASSIONE CUCINA - "Il mio miglior piatto? La pasta. Posso fare la pasta alla bolognese, posso fare la pasta con i funghi, posso fare la pasta alla carbonara. Sono davvero bravo, penso! Non faccio la pasta da me, questo è il passo successivo, la mia pasta fatta in casa".