La Russa: "Spalletti rispetto all'Inter non aveva obbligo di vincere. Ultras? ADL ha ragione"

Ignazio La Russa, presidente del Senato e grande tifoso dell'Inter, è intervenuto a Rai Gr Parlamento

Contro gli ultras violenti qual è il suo pensiero?

"Credo che abbia ragione De Laurentiis che ha detto che la Meloni deve fare come la Tatcher. Quello che non hanno fatto gli altri governi dobbiamo saperlo fare in questa fase italiana e cioè pugno duro con chi trasforma lo sport più bello del mondo in un'occasione per dare sfogo a istinti beduini".

Che cosa è cambiato in Spalletti dalla sua avventura all'Inter a quella al Napoli?

"Intanto ha trovato Osimhen. Ha forgiato dei giocatori, ma li ha anche trovati, fuori dall'ordinario, che sono quelli che fanno la fortuna di tutti gli allenatori. Poi a Napoli non c'era l'obbligo di vincere come all'Inter, lì hai lo spazio per pensare di poter sbagliare e finisci per non sbagliare niente. All'Inter non puoi sbagliare niente".