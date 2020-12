La verità sull'attesissima maglia stile Argentina: "Acquistatela solo dai canali ufficiali"

Armando Vallone, ideatore della piattaforma E-NapoliStore, è intervenuto durante Club Napoli All News in onda su Teleclubitalia Canale 98 parlando della quarta maglia del Napoli stile Argentina: "I potenziali acquirenti di questa maglia speciale devono stare attenti a non incorrere nelle speculazioni che alcuni commercianti possono fare: è bene che ci si affidi a canali ufficiali per evitare raggiri e sovrapprezzi”.

Quando può arrivare la maglia?

“Sulla nostra piattaforma, e-napolisore.it è possibile prenotare la maglia ad un costo di 99 euro, con annessa toppa ufficiale della Lega Serie A, che regaleremo ansime ad una confezione regalo per gli amici di TuttoNapoli. I tempi di arrivo potrebbero variare, ma sicuramente arriverà entro febbraio”.

Perché c’è una forbice di tempo così ampia?

“Perché questa maglia speciale doveva essere messa in commercio fra qualche settimana, nel cuore del periodo natalizio. Poi, la dipartita di Maradona ha fatto accelerare le pratiche, e quindi c’è una richiesta più alta del previsto. Aver fatto indossare questa maglia ai calciatori la sera della partita con la Roma, ha compromesso i tempi originari di promozione. Proprio per evitare sciacallaggio, conviene affidarsi a store ufficiali, anche online: probabilmente questa maglia potrebbe essere venduta ad un prezzo maggiorato, con l’eventuale, ma non certo, vantaggio di poterla avere prima a casa… non conviene! Compratela anche in altri store, non per forza il nostro, ma prenotatela in maniera ufficiale. Andate negli store che cono a Napoli e in altre città e aiutate chi vi certifica la vendita”

E’ stata pensata per renderla più “rara” delle altre, una quarta maglia speciale?

“Sulla false riga della “District” dello scorso anno, la Kappa aveva ideato quest’altra maglia per celebrare il legame tra la città di Napoli e l’Argentina, ma non è una cosa nuova, perché la stessa Kappa aveva ideato una maglia simile ai tempi del primo anno di serie C, per non parlare poi di quando la Diadora nel 2002 ideò così la prima maglia di quella brutta stagione. Questa maglia, per la bellezza e per la rarità, e purtroppo anche per quel che richiama alla morte di Maradona, può essere un vero pezzo da collezione per gli appassionati”.

Sarebbero possibili ulteriori personalizzazioni?

“No, non è possibile. Il font, ed il relativo colore, non sono modificabili. Così come non è possibile inserire nient’altro che la patch della Lega e quella della coccarda della Coppa Italia. Inoltre, il pantaloncino nero, farà parte del completo che sarà messo in vendita dalla Kappa, così come un’annessa linea sportwear dello stesso stile”.