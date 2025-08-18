Lady Mertens scherza: "Abbiamo avvertito De Bruyne: a Napoli sono pazzi!"

Kat Kerkhofs, moglie della bandiera del Napoli Dries Mertens, ha rilasciato un'intervista a Het Belang Van Limburg in cui ha parlato anche di Kevin De Bruyne. Queste le sue dichiarazioni: "Kevin è abituato a Manchester: l'Inghilterra è il paese migliore per diventare una stella del calcio, lì ti lasciano in pace. A Napoli sono completamente pazzi. Ti prendono la mano, il braccio, la gamba, la testa, un video per la mamma, una foto per il papà, un autografo per la nipote. Comunque, lo avevamo avvertito. E anche in quel caso: la vita resta molto dolce".