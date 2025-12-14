Lang a Dazn: "Devo segnare di più! Oggi importante per reagire dopo il ko in Champions"

Noa Lang, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro l'Udinese: "Siamo un ottimo tridente, in questo momento Hojlund e Neres stanno segnando di più e io devo migliorare. Devo migliorare, ma dobbiamo farlo in generale come squadra. Questa partita è importante per reagire dopo la sconfitta in Champions”.

