Lang: "Con la preparazione di Conte quasi non tocchi palla, ma poi stai meglio fisicamente"

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Dalla Nazionale olandese arrivano parole significative di Noa Lang, che ha ripercorso anche la sua esperienza al Napoli soffermandosi sul periodo vissuto con Antonio Conte. L’esterno ha raccontato le difficoltà iniziali e la crescita personale maturata in azzurro. “A volte non riesci ad adattarti subito, ma è stata un’esperienza molto formativa. Non ho rimpianti: quando ti vuole un grande allenatore come Conte, vai. All’inizio durante la preparazione non toccavamo quasi palla, ma quel lavoro mi ha portato a stare sempre meglio fisicamente, pronto in ogni momento”.

Lang, dal Napoli al Galatasaray

Lang ha poi spiegato la scelta di trasferirsi al Galatasaray: “Ne ho parlato anche con Koeman, era importante giocare con continuità. Qui ho trovato una grande opportunità”. Infine, parole d’elogio per il club turco: “È immenso, con circa 30 milioni di tifosi. Il livello è altissimo, basti pensare a giocatori come Osimhen e Sané”.