Video Lang sincero: “Allenamenti con Conte? La prima parola imparata è stanco…”

Nel corso della conferenza della sua presentazione ufficiale da nuovo giocatore del Napoli, l'ala olandese Noa Lang ha raccontato quanto sono impegnativi gli allenamenti di Antonio Conte: "La prima parola che ho imparato in italiano è 'stanco', perché qui le sedute d'allenamento sono molto pesanti. In Olanda si lavora soprattutto con la palla, qui invece c'è tanta corsa.

ma è una cosa positiva per me, anche per uscire dalla mia zona di comfort. E' il momento di lavorare duro per diventare la miglior versione di me stesso".