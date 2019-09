Laudisa: "Llorente preso per fare gol, avrà spazio. Rinnovo Milik? Ci vorrà tempo"

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Llorente è stato preso per fare goal. Ancelotti sicuramente gli darà possibilità di mettersi in mostra.



Questione ingaggi serie A? La serie A regala sempre più soldi ai calciatori. Più paghi un cartellino, maggiore sarà l'ingaggio del calciatore. Le agevolazioni fiscali hanno inciso relativamente. I nuovi stranieri sono in decremento e questo è un segnale positivo in quanto non si è andato all'ingrosso ma si è puntato alla qualità.



Juventus comanda la classifica degli ingaggi? Si la Juventus comanda questa particolare classifica. Tra i primi dieci giocatori più pagati, sette sono bianconeri. L'augurio è che tutte le squadre abbiano saputo spendere per comprare i giocatori adatti.

Milik guadagna quanto Llorente? Milik ha avuto delle difficoltà ma è un attaccante ancora giovane, ho l'impressione che la trattativa per il suo rinnovo andrà avanti ancora per un po' di tempo".