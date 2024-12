Lazio, Dele Bashiru: “Coppa Italia importante, servirà una grande gara per battere il Napoli”

Nel pre partita di Lazio-Napoli, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Dele Bashiru ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste: “Per noi è una competizione importante. Tutta la squadra vuole un grande risultato per i tifosi ma non sarà facile. Servirà una grande partita per battere il Napoli, ma la Lazio si è preparata bene per questa partita. Sono molto felice, spero di giocare sempre di più. Sto migliorando e voglio dare tante soddisfazioni alla squadra e ai tifosi".