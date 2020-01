Lazio, Immobile: "Non molliamo mai, ci crediamo sempre fino alla fine"

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e match-winner contro il Napoli, ha parlato anche a Lazio Style Channel: "Abbiamo fatto la storia tutti insieme. Mai come oggi c’era da soffrire, siamo venuti fuori nel momento di sofferenza vincendo in grande stile. Faccio i complimenti a tutti: ai compagni, al mister, allo staff, a questa gente fantastica che ci fa stare bene. C’è stata una coreografia spettacolare e anche il gioco di luci ci ha emozionato. Oggi festeggiamo i 120 anni e ci tenevamo. Luis e Sergej, pur essendo giocatori tecnici, nei momenti di difficoltà ci hanno dato una grandissima mano. Caicedo non stava benissimo e Luis ha cambiato tre ruoli, anche Sergej ha fatto tanto sacrificio. Non molliamo mai, ci crediamo sempre fino alla fine. La squadra è cresciuta mentalmente da quattro anni a questa parte, stiamo raccogliendo quanto seminato. Ma non dobbiamo montarci la testa e domani lo dirò ai compagni. Non guardiamo la classifica, dobbiamo lavorare soltanto a testa bassa perché è ancora lunga. I miei genitori? Sono super positivi, sanno quello che posso fare e mi danno una grandissima forza insieme a Jessica e i miei figli".