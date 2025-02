Lazio, Marusic al 45': "Gara troppo importante per noi, dobbiamo provare a vincerla"

Adam Marusic, esterno della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo col Napoli: "Oggi è una partita troppo importante, dobbiamo lottare su ogni pallone per provare a vincere".

