Lazio, Provedel: "Rabbia e rammarico, mi auguro che ci diano grande carica col Napoli"

Ko amaro per la Lazio che esce sconfitta per 3-1 per mano del Parma di Pecchia. Al termine della gara il portiere biancoceleste Ivan Provedel ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Rabbia e rammarico perché siamo venuti qui con lo spirito giusto, purtroppo poi nei dettagli abbiamo peccato e abbiamo subito due gol, il terzo non lo considero, che potevamo evitare e non abbiamo capitalizzato quello che dovevamo. Mi auguro che questo ci dia solo grande carica a partire dalle gare che arrivano in questi giorni con il Napoli.

Lo spirito c’è, il gruppo è coeso segue il mister, sappiamo di dove avere grande umiltà e pedalare. Rimpianti? Questa deve essere la base da cui dobbiamo sempre partite, l’atteggiamento dove essere impeccabile e poi il resto è una conseguenza. Oggi abbiamo sbagliato qualcosa anche qualche errore di tecnico di troppo, faremo di tutto per migliorare a partire da domani".

Ritrovarsi in vantaggio a inizio gara e poi dopo poco trovarsi invece in svantaggio certamente condiziona ma adesso questo non può essere un alibi e non dobbiamo farci condizionare dagli eventi che non sono stato il nostro controllo. Abbiamo avuto un episodio favorevole e uno sfavorevole a causa nostra e alla fine da 0-1 ci siamo trovati 1-0".