Le ambizioni dell'ex Tonelli: "Spero di restare alla Samp. Voglio l'Europa con questa maglia"

L'ex difensore del Napoli Lorenzo Tonelli, attuale calciatore della Sampdoria ha risposto alle domande dei tifosi sui social affermando di voler restare in maglia blucerchiata: "Restare alla Sampdoria sarebbe molto bello per me. E' una società che stimo e ammiro molto. Penso che ogni anno possa lottare per obiettivi importanti e non nascondo uno dei miei desideri sia di poter giocare in Europa con questi colori. La fascia da capitano sarebbe un onore e una gratificazione ma allo stesso so che ci sono altri miei compagni che giocano qua da tanto tempo e sono altrettanto meritevoli di indossarla".