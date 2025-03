Le pagelle del Pampa: Lukaku ancora il migliore, Raspa e Di Lorenzo sul podio. A Conte 7,5

Roberto 'Pampa' Sosa, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tele A con le sue pagelle per Napoli-Fiorentina 2-1. Anche per l'ex azzurro il migliori in campo è senza dubbio Lukaku con 8, seguono l'autore del secondo gol Raspadori e capitan Di Lorenzo con 7,5. Diversi anche i 7, a Rrhamni, Buongiorno, Spinazzola, Politano, Gilmour e Lobotka. Dopo la sfida con l'Inter altro 7,5 per Antonio Conte.