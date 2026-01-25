Foto Le pagelle del Pampa: pioggia di insufficienze, 5 a Conte. Si salvano solo due azzurri

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Juventus-Napoli 3-0. Pioggia di insufficienze per la disfatta in terra bianconera: gli unici a raggiungere il 6 sono Lobotka e Vergara, a quest'ultimo un 6,5. Anche ad Antonio Conte va un 5 pieno. Di seguito le pagelle.