Le pagelle di Del Genio: "Contestatemi pure, ma questo è il mio voto a Lukaku"

Nel corso di '4-4-2' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha stilato le pagelle agli azzurri per la vittoria contro la Fiorentina: "7 a Meret, come al solito si è fatto trovare pronto negli ultimi tempi. Precisissimo, attento, è anche una bella parata, aiutato da Rrahmani sulla ribattuta.

Di Lorenzo 7, ha sofferto un po' Sottil che è il migliore della Fiorentina, però poi si è riproposto anche in fase offensiva. Ha giocato la solita buona gara. Del quartetto difensivo ho messo 7 anche a Juan Jesus, che non ha sbagliato nulla. Concentrato, attento. 7 anche a Olivera, che si è proposto anche bene. Il gol era in fuorigioco di poco, da dire però si sta inserendo sempre e si sta avvicinando a questo appuntamento con il gol. Il voto più alto per pacchetto difensivo l'ho dato a Rrahmani 7,5, perché è intervenuto anche dove non toccava a lui. Insomma veramente è stato presente in tutte le situazioni difficili, a dare una mano ai compagni, aiutare molto bene Juan Jesus. Sto sottolineando questo, perché ve la ricordate quella storiella su Rrahmani? Rrahmani gioca bene solo se c'ha vicino un difensore forte, se c'ha vicino Kim, Koulibaly o Buongiorno. Ecco queste cose a me non piacciono, perché poi si devono dimostrare alcune cose. L'anno scorso ha giocato male perchè aveva vicino Juan Jesus, non si può dimostrare perché non ha giocato bene nessuno l'anno scorso. Quindi non vedo perché gli altri non hanno giocato bene perché erano in una stagione disgraziata e Rrahmani non ha giocato bene perché è scarso, mi sembra una ricostruzione ingenerosa.

A centrocampo 7 ad Anguissa, grande partita. Poi ha preso quel rigore importantissimo andando a creare presupposti per il 2-0. Poi ha fatto la solita buona partita, qualche erroruccio l'ha fatto. Ecco perché non gli metto un voto più alto, che forse avrebbe meritato, per alcune cose: qualche passaggino qualche palla l'ha persa niente di che. Grande prestazione. 7 a Lobotka, sempre lucido, preciso. Ha guadagnato anche qualche punizione importante uscendo con la solita personalità e la solita tecnica. 8 a McTominay, forse qualcuno mi dirà che esagero a mettergli addirittura otto però non è solo per il gol, ma perché si è fatto trovare veramente in tutte le situazioni e in ogni zona di campo. Ha dimostrato di dominare, in alcuni duelli fisici ha dato proprio una sensazione di strapotere in certi momenti. Fisico, tecnico e anche di ubiquità in campo, è stato veramente impressionante.

8 anche a Neres, perché è tornato, ha dato una mano, ha creato presupposti, ha fatto un gol che da solo vale un punto in pagella. Quel gol è una giocata strepitosa, a dimostrazione del fatto che il ragazzo e anche bravo a sinistra ma per quanto riguarda proprio lo specifico del gol è più probabile che lo fa se gioca a destra. Poi la cosa divertente è che l'ha fatto con il destro, perché si è trovato a dribblare Ranieri, poi ha dovuto calciare subito con il destro. Però comunque quando si trova in quella zona di campo è più facile che possa penetrare e andare a fare il gol, ma anche a sinistra dove ha giocato le altre partite è stato decisivo. Morale della favola: quattro partite, assist, autogol provocato, quattro partite e quattro volte incide proprio nel tabellino e incide nell'economia della gara. 7 a Lukaku, qualcuno mi dirà: 'Però ha perso un sacco di duelli con Comuzzo' ed è vero, mica abbiamo visto solamente l'assist che ha dato nell'occasione del gol di Neres e la trasformazione del rigore... Quindi qualcuno, e non gli do manco torto, mi può contestare liberamente perché forse era da 6,5. Però gli ho voluto dare sette perché comunque sto ragazzo sette gol li ha fatti, cinque assist li ha fatti. E' una presenza che i compagni sentono, un punto di forza averlo in squadra anche se perde il pallone. Voglio andare sul paradosso, anche se perde il pallone, i compagni sanno che comunque lui si fa trovare per la giocata ed è uno sfogo per per la manovra della squadra. 7 a Spinazzola, che merita forse anche lui un voto un po' più alto di quello che ha meritato. Però ragazzi, se non giochi mai e ritorni in campo in un ruolo che era tuo ma ultimamente non è nemmeno più tuo e fai così bene, meriti un premio. Io poi l'ho criticato molto Spinazzola quindi mi sento di dovergli dare adesso un voto forse ancora più alto di quello che meritava.

7,5 a Conte, perché le ha Indovinate tutte. Senza voto a tutti quelli della panchina, forse un bel 6,5 lo poteva meritare Simeone perché è entrato un po' prima. Però comunque sono entrati tutti quanti a partita chiusa".