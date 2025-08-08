Lecce, Corvino: "Noi e il Napoli abbiamo due cose in comune e ne siamo orgogliosi"

Il responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha rilasciato una intervista al quotidiano Cronache di Napoli ed ha parlato dei punti in comune che i giallorossi hanno con il club di Aurelio De Laurentiis: "Siamo le sole squadre del Sud in Serie A e tra le poche con proprietà completamente italiane – ha sottolineato Corvino –. E abbiamo bilanci sani, cosa che nel calcio di oggi non è affatto scontata. Noi siamo piccoli tra i giganti, ma ci difendiamo. Il Napoli invece è tra i giganti a pieno titolo, e con risultati straordinari".

Poi aggiunge: "Ci accomuna la serietà gestionale: da un lato la famiglia Sticchi Damiani, dall’altro Aurelio De Laurentiis. Questo ci rende orgogliosi perché dimostra che anche nel Meridione si può fare calcio in modo sostenibile e competitivo. E i risultati parlano chiaro: lo scudetto del Napoli, il secondo in tre anni, è la cartolina di un modello che funziona.

A proposito di scudetto, Corvino spiega la sua per la prossima lotta tricolore: "Il Napoli aveva già un organico fortissimo e lo ha rinforzato senza perdere i pezzi pregiati. Con Conte in panchina, che è una garanzia assoluta, credo sia la squadra da battere. E con lui potranno fare strada anche in Champions League".