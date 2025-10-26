Lecce, Di Francesco annuncia rotazioni per il Napoli: "Gara da studiare al meglio"
Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, prossimo avversario del Napoli, dopo la sconfitta con l'Udinese si è espresso così in conferenza stampa: "Non possiamo basare il risultato del primo tempo solo su un giocatore quando abbiamo commesso così tanti errori collettivi. Avessi fatto 3-4 cambi capirei, ma ho fatto un solo cambio rispetto all'ultima gara, legato a tante situazioni, non è da lì che deriva il risultato del primo tempo".
Maleh era inatteso ed è subentrato bene:
"Maleh è giocatore che può muoversi in più direzioni, poi dipende dalla partita. Pierotti anche ha fatto bene venendo più dentro al campo e meno andando sull'esterno. Andate sempre un po' sul singolo ma non mi ci soffermerei, possiamo fare tutti meglio".
II turnover:
"Tutti hanno chance di giocare, poi dipende dalla partita che dobbiamo fare, contro il Napoli sicuramente ci potrebbero essere dei cambi. Devo ora studiare questa gara al meglio e fare ulteriori valutazioni".
