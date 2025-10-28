Lecce, Gaspar a Dazn: "Camarda sta crescendo, ecco cosa gli ho detto dopo il rigore sbagliato"

Kialonda Gaspar, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa di misura contro il Napoli: "A Camarda ho detto che il calcio è così, se fai gol tutti dicono che sei il migliore. Se non lo fai possono dire che sei il peggiore, ma questo ti fa crescere. La vita è così, la cosa più importante è lavorare bene per cercare di crescere.

Lui è un ragazzo che sta crescendo partita dopo partita e noi compagni dobbiamo dargli fiducia. Per me la cosa più importante è aiutare il compagno dentro e fuori dal campo".