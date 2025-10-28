Lecce, Gaspar a Dazn: "Camarda sta crescendo, ecco cosa gli ho detto dopo il rigore sbagliato"

Ieri alle 23:40
di Antonio Noto

Kialonda Gaspar, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa di misura contro il Napoli: "A Camarda ho detto che il calcio è così, se fai gol tutti dicono che sei il migliore. Se non lo fai possono dire che sei il peggiore, ma questo ti fa crescere. La vita è così, la cosa più importante è lavorare bene per cercare di crescere.

Lui è un ragazzo che sta crescendo partita dopo partita e noi compagni dobbiamo dargli fiducia. Per me la cosa più importante è aiutare il compagno dentro e fuori dal campo".