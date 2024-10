Lecce, Rafia: "Peccato uscire sconfitti, abbiamo fatto una buona prestazione"

vedi letture

Hamza Rafia, centrocampista del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata in casa del Napoli: "Peccato uscire sconfitti, devo dire che abbiamo fatto una buona prestazione dopo una settimana complicata. Mister Gotti ha grandi qualità, ci ha trasmesso serenità. E anche il presidente ci ha dato fiducia. Questo in campo s'è visto".

Sulle richieste per questa partita.

"Il mister mi ha chiesto di dare una mano a Dorgu, credo di aver fatto un buon lavoro senza palla ma in possesso potevamo fare di più. La partita col Parma in cui abbiamo pareggiato all'ultimo minuto ci ha fatto male, e questo dispiace".

La prestazione di Banda? E oggi ha contrastato difensivamente Di Lorenzo?

"Ha disputato un buon match. Di Lorenzo l'ho chiuso come potevo, sia lui che Ngonge, non ha creato tantissime difficoltà. Loro sono stati bravi ma noi siamo scesi in campo con umiltà, non abbiamo affrontato l'avversario uomo contro uomo ma abbiamo puntato sulle ripartenze".