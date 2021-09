Leicester, Perez non fa drammi dopo la rimonta: "Il Napoli è una delle favorite dell'EL"

Ayoze Pérez, attaccante del Leicester, ha rilasciato alcune dichiarazioni a UEFA.com al termine della sfida contro il Napoli, pareggiata per 2-2: "I media hanno ipotizzato che il Napoli sia una delle favorite per vincere la competizione, quindi questo ci mostra qual è il livello. Possiamo sicuramente essere più bravi con la palla, ma siamo realmente una buona squadra: riusciamo a creare occasioni e siamo pericolosi in contropiede. Oggi dobbiamo prendere il punto e andare avanti".