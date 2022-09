Lentini: “Mi rivedo molto in Kvaratskhelia, il Napoli ha fatto un grandissimo acquisto”

L’ex attaccante di Torino e Milan, Gianluigi Lentini, è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

L’ex attaccante di Torino e Milan, Gianluigi Lentini, è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Kvara ha tante caratteristiche simili a quelle che avevo io, mi ci rivedo molto: gli piace saltare l’uomo, dribbla di destro e sinistro, un po’ quello che facevo io. La cosa sorprendente è che si è adattato benissimo ed immediatamente al campionato italiano, cosa più difficile per un giocatore straniero. Mi fa piacere per lui e per il Napoli che ha fatto un grandissimo acquisto, spero continui così”.