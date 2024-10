Leonardo incorona il Napoli: "E' l'anti-Inter! Conte bravo e motivatore, una spinta in più"

Presente al Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento, l'ex calciatore, allenatore e dirigente Leonardo ha parlato dell'attualità del calcio italiano (e non solo) ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui TMW: "Il campionato italiano è così difficile e aperto a tante squadre che oggi è veramente complicato dire chi può essere veramente la favorita. L'Inter è la squadra campione, quello sicuramente conta visto che c'è una continuità di tanti anni con lo stesso allenatore, gli stessi giocatori, lo stesso progetto e questo sicuramente dà stabilità.

Poi il Napoli sta dimostrando di essere in crescita, una spinta importante può arrivare da Conte che è un motivatore, al di là della sua bravura. Il Milan lo vedo un po' più in difficoltà, sta cercando una nuova identità con qualche problema. Diciamo che per vincere ad oggi è più distante".