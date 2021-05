Lille a 90' dal titolo, Galtier orgoglioso: “Se vinci nel campionato del PSG, sei straordinario"

Christophe Galtier e il Lille sono a un passo dalla vittoria della Ligue 1. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo turno di campionato con l'Angers, il tecnico dei rossoblù ha parlato così del possibile trionfo dei suoi: "Sarebbe straordinario vincere il titolo, il risultato del duro lavoro fatto per tutta la stagione. E vincere un campionato in Francia è qualcosa di eccezionale, visto che c'è il PSG... Parliamo di un club con enormi risorse finanziarie, un grosso budget e giocatori di classe mondiale. Tutti i titoli vinti sono prestigiosi, ma in tutta franchezza penso che se riesci a diventare campione contro rivali così allora hai fatto un'impresa davvero straordinaria", ha ribadito.