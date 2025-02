Lippi: "Inter da Champions, è la più forte. E più competizioni è un bene..."

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha intervistato Marcello Lippi. L'ex ct dell'Italia ha parlato di Napoli, Inter ma anche di Juve e di Thiago Motta: “Mi aspettavo di più sul piano caratteriale. Sta facendo il suo lavoro, è un buon allenatore, ma la panchina della Juve pesa di più. Se sei bravo, il successo arriva”.

Lo scudetto se lo contenderanno Inter e Napoli?

“Non mi aspettavo un testa a testa. Erano le mie favorite con la Juve, ma l’Inter sinceramente è più forte, ha un potenziale che deve ancora emergere. Per me l’Inter può vincere la Champions. Può battere tutti. Il Napoli è stato bravo a restare in alto. E non dimenticate l’Atalanta”.

I tanti impegni possono sfavorire l’Inter?

“No, anzi. Campionato, Champions, Coppa Italia: avendo un calendario pieno ha un vantaggio sul Napoli. I miei giocatori che non volevano restare fuori neanche nelle amichevoli. I tornei sono competizione, possibilità di vincere, motivazione. Sei sempre carico, non ti stanchi”.