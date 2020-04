Lippi: "Medici e infermieri fuoriclasse, facciamo un altro sforzo e stiamo a casa"

Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Noi abbiamo dei fuoriclasse che sono medici e infermieri, tutti gli addetti ai lavori che rischiano la vita per noi. Alla gente non viene chiesto altro che rimanere in casa ancora un po' di tempo. Non è semplice, ma facciamo un altro piccolo sforzo e vediamo di vincere questa partita".