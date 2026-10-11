Lite con Spalletti, Pisacane: "Se è preoccupato di non vincere qui, siamo sulla buona strada"

Pisacane dopo l'1-1 con la Juventus: “Spalletti era preoccupato, questo dà giustizia ai ragazzi”.

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro la Juventus, chiuso sull'1-1 e valido per la sesta giornata di Serie A.

C'è delusione per il pareggio e per il finale?

“Poteva finire tutto con un abbraccio, dispiace. Già da ieri Spalletti dava la sensazione di essere preoccupato e questo dà giustizia ai ragazzi. Se succede che alla sesta giornata la Juve è preoccupata di non vincere a Cagliari, vuol dire che siamo sulla buona strada. Hanno meritato ampiamente il pareggio e potevano anche vincere, noi bisogna avere le antenne dritte e se i ragazzi sono delusi vuol dire che c'è ambizione. Fino a quando possiamo rimanere in alto, ce la metteremo tutta e in ogni partita ci vuole sofferenza organizzata”.

La ricerca del terzo uomo è una richiesta nuova?

“Nelle nostre reali possibilità, altrimenti passiamo per presuntuosi. La squadra ha fatto le due fasi come le avevamo preparate. L'anno scorso avevamo centrocampisti diversi e portavamo avanti piani gara diversi. Ora abbiamo più qualità e vogliamo ricercare di gestire meglio il palleggio”.

La posizione di Maldini e i cambi sugli esterni?

“Per quanto ti puoi impegnare e rinforzare catene esterne, contro giocatori così forti qualcosa devi concedere. Voglio sottolineare lo spirito, i tiri concessi sono in linea con una squadra che lotta per il nostro obiettivo. Quando gli avversari arrivano in zona offensiva, si immola chiunque e questo è lo spirito. Maldini deve riconoscere lo spazio e lo ha fatto in modo egregio”.