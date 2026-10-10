Podcast Napoli-Frosinone, le pagelle di Caporale: "De Bruyne il migliore, Lucca rimandato"

Napoli convincente nel 3-0 al Frosinone: De Bruyne migliore in campo, bene Rafa Marin, Badiashile e Di Lorenzo. Lucca ancora rimandato.

Il Napoli ritrova vittoria e convinzioni nel 3-0 contro il Frosinone, mostrando soprattutto nel primo tempo un atteggiamento più aggressivo e continuo rispetto alle precedenti uscite. Sulla nostra Radio Tutto Napoli, il giornalista Carlo Caporale ha analizzato la prestazione degli azzurri e stilato le sue pagelle, premiando in particolare De Bruyne, Rafa Marin e Di Lorenzo, oltre al debutto dal primo minuto di Badiashile nel nuovo assetto a tre. Di seguito le sue parole.

Napoli-Frosinone 3-0, l'analisi di Caporale: “Prestazione confortante, De Bruyne maestro d'orchestra”

"La squadra ha fatto una partita fin dal primo minuto protesa a ottenere la vittoria e ha sviluppato buone cose con continuità nell'arco dei 90 minuti. Questo era mancato in alcune gare di questo avvio di stagione. Di fronte c'era il Frosinone e quindi bisognerà aspettare le prossime partite per avere delle conferme, però devo ricordare che il Frosinone era tre punti avanti al Napoli e aveva fatto vedere ottime cose, non ultima la bella vittoria contro il Como.

Oggi il Napoli ha portato a casa il risultato vincendo 3-0 senza rubare nulla. Ha subito qualcosa dal Frosinone, che è una squadra capace di metterti in difficoltà nell'arco di una gara, ma alla fine non ha concesso tantissime occasioni. Questo è un plauso alla fase difensiva, supportata però da una squadra che, quando ha avuto palla, ha cercato sempre di far male e di contrattaccare. In altre partite avevamo visto prevalere la passività.

Quello che è mancato al Napoli è stata un po' di precisione nelle diverse situazioni di superiorità numerica, nei due contro uno e nei tre contro due, sia nel primo che nel secondo tempo. È mancato l'ultimo passaggio, il controllo finale e qualche volta la conclusione efficace. Si poteva fare anche di più, ma resta una prestazione sicuramente confortante, al di là del risultato e per i contenuti. Speriamo possa essere di buon auspicio per le prossime gare, quasi un nuovo inizio dopo questa lunga sosta e dopo le prime cinque partite caratterizzate da luci e ombre".

Le pagelle del Napoli: De Bruyne il migliore, bene anche Rafa Marin e Di Lorenzo

Meret: "Il suo rientro dà garanzia e sicurezza al reparto. Gli interventi non sono stati difficilissimi, forse una parata sopra la media, però è stato sempre puntuale sia tra i pali sia nel gioco con i piedi. Un rientro confortante".

Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile: "Dei tre difensori centrali schierati da Allegri, il migliore per un'incollatura è stato Rafa Marin: 6,5. Avrei messo 6,5 a tutti e tre, però Rafa Marin non l'ho visto sbagliare praticamente nulla. Qualche piccola sbavatura per Rrahmani e Badiashile, ma davvero poca cosa. È stato soprattutto confortante vedere Badiashile dal primo minuto in buone condizioni. Come nuovo acquisto e ulteriore carta nelle scelte di Allegri può rivestire sicuramente un ruolo importante all'interno delle rotazioni difensive del Napoli".

Di Lorenzo: "Ottima partita. Non mi aspettavo questo suo dinamismo e questa capacità di inserimento continua nell'arco dei 90 minuti. Ha dato il via all'azione del gol di Lang inserendosi bene e andava spesso a chiudere anche sul secondo palo. Una partita continua in entrambe le fasi".

Lobotka: "Sei e mezzo finché ne ha avuta. Poi intorno al settantesimo-settantacinquesimo è calato drasticamente e lì è arrivata puntuale la sostituzione. Fino a quel momento aveva supportato molto bene De Bruyne".

De Bruyne: "È stato il migliore in campo: 8. Non solo per i due gol, ma proprio perché da buon maestro d'orchestra si è messo sul podio e ha diretto la squadra con autorità e qualità. Forse qualche sua invenzione non è stata concretizzata dai compagni, ma spero che prima o poi tutti si sintonizzino sulla lunghezza d'onda del belga. Può rivestire un ruolo molto importante in questo Napoli di Allegri".

Spinazzola: "Sei e mezzo. Al rientro dai guai muscolari ha giocato comunque una partita gagliarda. Non ha certamente ancora la migliore condizione fisica, però è riuscito a dare il suo apporto con continuità".

Neres: "Rientrava dal primo minuto dopo tantissimo tempo e ha fatto bene. Dal punto di vista fisico mi è sembrato pienamente recuperato. Gli manca forse ancora un pizzico di brillantezza nella conclusione o nell'ultimo passaggio, però per lui è un 6,5. È un buon viatico per le prossime settimane, perché sappiamo quanto il Napoli possa ottenere da Neres. L'augurio è soprattutto che possa avere continuità e non più quei guai fisici che hanno condizionato anche la sua esperienza in maglia azzurra".

Hojlund: "Sei e mezzo perché, al di là del rigore sbagliato, è entrato in tante occasioni del Napoli e ha contribuito anche all'azione del gol di Lang. All'inizio ha sofferto un po' la fisicità dei difensori, poi ha cominciato a capire come utilizzare maggiormente il corpo. È riuscito a dare peso all'attacco, magari non in fase conclusiva, ma impegnando i difensori avversari e permettendo ai compagni di raccogliere i frutti del suo lavoro".

Lang: "Il gol è stato anche molto bello perché non ha tirato subito: ha avuto la capacità di spostarsi il pallone ed evitare l'intervento dei difensori avversari. Si è messo in luce anche appoggiando il gioco offensivo ed è andato un'altra volta alla conclusione. Speriamo che questa gara gli permetta di acquisire fiducia e continuità, perché la qualità ce l'ha e ora deve riuscire a mostrarla con maggiore continuità".

Lucca ancora rimandato: “Deve liberarsi mentalmente”

"Penso che il problema di Lucca sia ancora un po' nella testa. Non è ancora lucido e sgombro mentalmente, perché vuole strafare. In un paio di circostanze ha cercato il gol senza vedere i compagni. L'atteggiamento mi è sembrato migliore, ha anche recuperato un pallone nel finale, però se andiamo a valutare le giocate non posso andare oltre il 5,5. Fa bene Allegri a provare a ottenere qualcosa da lui, perché il Napoli ne ha bisogno, almeno in questo periodo. Poi bisognerà fare delle valutazioni anche in chiave mercato, perché alle spalle di Hojlund serve un giocatore che produca qualcosa e dia una mano concreta alla squadra. Speriamo possa essere Lucca: i minuti li sta avendo e magari, se riuscisse a sbloccarsi, potrebbe liberarsi anche mentalmente e diventare un'arma in più".

Allegri premiato: “Napoli più intenso e aggressivo”

"Allegri ha un po' rifinito il Napoli dal punto di vista tattico, però quello che oggi è risaltato è stato soprattutto un atteggiamento più continuo in fase offensiva, più intenso e aggressivo. La squadra è cresciuta anche dal punto di vista fisico, sebbene Allegri abbia sottolineato come si possa ancora migliorare sotto questo aspetto. Nel finale sembrava averne di più il Napoli rispetto al Frosinone, che è una squadra che stava molto bene fisicamente. Allegri è stato anche piuttosto preciso nella lettura della partita e nei cambi. Per lui 7,5".