De Bruyne superiore, mai così in forma da quand'è al Napoli! Ma ora c'è il dubbio ruolo

Prestazione di alto livello per De Bruyne contro il Frosinone. Allegri rinuncia all'interdizione e punta sulla qualità: il belga domina giocando più lontano dalla porta.

Una delle indicazioni più interessanti lasciate da Napoli-Frosinone riguarda Kevin De Bruyne e la sua posizione in campo. Il belga offre probabilmente una delle migliori prestazioni da quando veste l'azzurro, alimentando nuovamente il dibattito sulla sua collocazione ideale: più avanzato, come preferisce il giocatore, oppure una ventina di metri più indietro, come immaginato da Massimiliano Allegri? Il tecnico contro il Frosinone sceglie soprattutto la qualità, rinunciando a un vero centrocampista d'interdizione.

CorSera: "De Bruyne pratica un calcio oggettivamente superiore"

Monica Scozzafava sul Corriere della Sera sottolinea proprio la rivoluzione tattica di Allegri: "Allegri presenta invece una formazione rivoluzionata, nelle posizioni e negli interpreti ed è questa la mossa che spiazza Alvini: rinuncia all’interdizione in mezzo al campo, sceglie la qualità". Poi l'elogio a KDB: "Neres da un lato e Lang dall’altro sono i funamboli alle spalle di Hojlund, ispirati da un giocatore che non ha soltanto il nome altisonante — De Bruyne — ma pratica un calcio oggettivamente superiore. In forma, forse come mai da quando è a Napoli, nei momenti clou accompagna i suoi, indirizza palle, vede varchi di cui gli altri non si accorgono".