De Bruyne superiore, mai così in forma da quand'è al Napoli! Ma ora c'è il dubbio ruolo

De Bruyne superiore, mai così in forma da quand'è al Napoli! Ma ora c'è il dubbio ruoloTuttoNapoli.net
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di Pierpaolo Matrone
Prestazione di alto livello per De Bruyne contro il Frosinone. Allegri rinuncia all'interdizione e punta sulla qualità: il belga domina giocando più lontano dalla porta.

Una delle indicazioni più interessanti lasciate da Napoli-Frosinone riguarda Kevin De Bruyne e la sua posizione in campo. Il belga offre probabilmente una delle migliori prestazioni da quando veste l'azzurro, alimentando nuovamente il dibattito sulla sua collocazione ideale: più avanzato, come preferisce il giocatore, oppure una ventina di metri più indietro, come immaginato da Massimiliano Allegri? Il tecnico contro il Frosinone sceglie soprattutto la qualità, rinunciando a un vero centrocampista d'interdizione.

CorSera: "De Bruyne pratica un calcio oggettivamente superiore"

Monica Scozzafava sul Corriere della Sera sottolinea proprio la rivoluzione tattica di Allegri: "Allegri presenta invece una formazione rivoluzionata, nelle posizioni e negli interpreti ed è questa la mossa che spiazza Alvini: rinuncia all’interdizione in mezzo al campo, sceglie la qualità". Poi l'elogio a KDB: "Neres da un lato e Lang dall’altro sono i funamboli alle spalle di Hojlund, ispirati da un giocatore che non ha soltanto il nome altisonante — De Bruyne — ma pratica un calcio oggettivamente superiore. In forma, forse come mai da quando è a Napoli, nei momenti clou accompagna i suoi, indirizza palle, vede varchi di cui gli altri non si accorgono".