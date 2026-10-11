L'aggressività, il debutto di Badiashile, i segnali di Lang: quante notizie positive per Allegri
Il Napoli cambia volto contro il Frosinone. Come sottolinea Il Mattino, Massimiliano Allegri decide di riproporre la difesa a tre, affidandosi a Rrahmani, Rafa Marin e Badiashile e lasciando inizialmente in panchina Beukema. Una soluzione studiata anche per rispondere all'aggressività della squadra di Alvini, capace di pressare alto e creare problemi alla costruzione azzurra. Di Lorenzo garantisce maggiore copertura in fase di non possesso, mentre davanti Hojlund resta il principale riferimento offensivo.
Badiashile ordinato, Lang intraprendente
Tra le indicazioni della gara c'è anche la prova di Badiashile, ordinato nel nuovo assetto difensivo scelto da Allegri. Segnali positivi arrivano inoltre da Noa Lang, particolarmente intraprendente sulla fascia. Più indietro, invece, David Neres, che appare ancora alla ricerca della condizione migliore. Indicazioni importanti anche in prospettiva, considerando il poco tempo a disposizione prima del prossimo impegno: martedì il Napoli tornerà infatti in campo in Champions League contro il Villarreal.
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