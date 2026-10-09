Podcast Monti: “Hojlund non può essere spremuto. Il solo Lucca non basta come riserva”

Si parla di De Bruyne, di McTominay e della ripresa del campionato con Gianluca Monti, giornalista, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Il problema maggiore è sulla fascia sinistra: Spinazzola rientra da un infortunio e non c'è più Gutierrez. Come si può ridisegnare la fascia?

"Sarà faticoso anche per Allegri, perché quando c'è emergenza le considerazioni sono le stesse. Bisognerà stringere i denti, perché non credo ci siano grandi alternative. Forse l'unica potrebbe essere inventarsi Politano da terzino anche da quel lato, essendo un mancino naturale. Certo, sarebbe l'ennesima improvvisazione, ma legata a una questione contingente. Però non posso dire che il Napoli lì fosse particolarmente corto, perché tra Olivera, Spinazzola e Buongiorno da terzino bloccato si era messo in condizione di avere la coppia e la terza alternativa, anche se un po' forzata. In questo momento non sei fortunato a livello di infortuni, quasi sempre nello stesso reparto."

Højlund prima della sosta è stato criticato, poi con la Nazionale ha fatto tre gol in quattro partite. Che Højlund ritroviamo?

"Anche toccando pochi palloni nell'area avversaria, Højlund con il suo senso del gol riesce a trovare la porta su situazioni sporche. Va certamente servito meglio. Però il Napoli un piccolo buco non lo cela: arriva un ciclo di nove partite in 30 giorni, molto intenso, e un terzo attaccante centrale sarebbe stato di grande supporto. Lucca dovrà cercare di fare il massimo, dimostrando qualcosa di diverso da quello che ha fatto vedere fin qui. Ma Højlund non possiamo pensare di spremerlo tra Nazionale e club, perché tornerà con tanti minuti nelle gambe. La mia paura è che non ci sia una vera alternativa a Lucca e Højlund, e uno te lo devi comunque tenere sano in panchina, vista questa moria di infortuni. Speriamo di sbagliarmi, ma una riflessione sull'impiego forzato di Højlund e, in alternativa, del solo Lucca va fatta."

Il Napoli ha 7 punti, ma i numeri non sono dalla parte di Allegri e la fase offensiva non è stata delle migliori. Dopo la sosta cambierà qualcosa?

"Il Napoli ha fatto cose buone, cose meno buone, cose molto allegriane, delle quali c'era contezza nel momento in cui si è scelto questo allenatore. Certe volte abbiamo visto un blocco veramente basso, altre volte un buon Napoli che ha ribattuto colpo su colpo, come con l'Inter. Può fare meglio quando Allegri avrà tutti gli elementi a disposizione, e sinceramente penso che possa proporre qualcosa di più e di diverso. Alla fine il Napoli ha più o meno vinto le partite che si immaginava di vincere e ha perso quelle che si pensava di perdere. Mi auguro che Allegri diventi un valore aggiunto, che il Napoli faccia buoni risultati in Champions e magari qualche sorpresa in campionato, per esempio con la Roma, che oggi sembra superiore."

McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva e dovrebbe essere convocato per sabato. Quanto è mancato e quanto sarà importante ritrovarlo?

"A me la soluzione con i due palleggiatori, Lobotka e Gilmour, non è dispiaciuta, e non mi è dispiaciuto vedere De Bruyne in un ruolo che gli riconosco più suo rispetto a quando gioca insieme a McTominay. McTominay e De Bruyne sono due mezzali d'assalto che hanno bisogno di campo davanti e che si pongono sotto il centravanti. Continuo a vedere una convivenza abbastanza difficile, e avevo già dei dubbi dall'anno scorso. McTominay può dare quello che ha dato in termini di gol, energia e valore assoluto; De Bruyne quello dell'anno scorso, adesso che fisicamente per fortuna sta meglio."