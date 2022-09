Liverpool, Klopp: "La responsabilità è mia. I nostri prossimi avversari staranno ridendo di noi"

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è intervenuto dopo il ko contro il Napoli al Maradona ai microfoni di BT Sport 2.

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è intervenuto dopo il ko contro il Napoli al Maradona ai microfoni di BT Sport 2: "Abbiamo giocato male nel primo tempo, ma di solito non subiamo tre gol. Abbiamo i Wolves sabato e se stasera hanno visto la partita, non possono smettere di ridere - e lo farei anche io - che è il momento perfetto per giocarci. Dobbiamo prepararci meglio praticamente in tutto. Dobbiamo resettare e cercare soluzioni per tornare alla forma migliore.

Non stiamo lavorando come una squadra, non è il momento di accusarsi a vicenda. Nel calcio ci sono sempre soluzioni. Non giochiamo abbastanza bene, questo è ovvio ed è per questo che perdiamo le partite. Giochiamo nel campionato più forte del mondo e abbiamo un bel girone di Champions League. C'è un lavoro da fare, è una mia responsabilità e ho bisogno di tempo per pensarci. Ci sono alcune cose ovvie e dobbiamo resettare e andare".