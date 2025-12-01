Lo cercò per il post-Spalletti, ADL su Italiano: "Gli sono sempre affezionato..."

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato al Gran Galà del Calcio 2025 e, tra i vari temi, si è soffermato anche su un allenatore che corteggiò per sostituire Luciano Spalletti, ossia Vincenzo Italiano: "Molti minimizzano il Bologna che è una grande squadra e che ha un grande allenatore. Quando perdemmo contro il suo Spezia gli andai a fare i complimenti. Io sono rimasto sempre affezionato a Italiano, lo stimo e sta facendo un gran percorso“.

