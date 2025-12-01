Podcast Garbo: "Fallo di Rrahmani? L'arbitro era messo benissimo e ha valutato lui"

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che idea si è fatto sul caso arbitrale in Milan-Lazio?

"Per me non si trattava in primis di rigore. L'arbitro è arrivato alla decisione giusta tramite un percorso sbagliato, dato che il fallo di Marusic non esisteva proprio. Romagnoli tira da mezzo metro e il movimento di Pavlovic mi sembra nettamente congruo, altrimenti non si può più marcare. Poi ne abbiamo visti di peggio, quindi se fosse stato assegnato non mi starei stupito".

E sui dubbi legati all'intervento di Beukema su Koné in occasione del gol di Neres?

"Si poteva fischiare il fallo, ma in questo caso l'arbitro era messo benissimo, ha valutato e non doveva essere richiamato al monitor".

Che messaggio dà il Napoli con la vittoria dell'Olimpico?

"Il Napoli è uscito alla grande dal momento piu complicato della stagione, vincendo tre partite consecutive grazie al cinismo. Nello specifico credo siano stati determinanti i due giorni di riposo in più rispetto alla Roma, che infatti è apparsa molto più spenta. i giallorossi hanno avuto praticamente un giorno solo per preparare la gara, inoltre dopo aver giocato una partita ostica in Europa League".