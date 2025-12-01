L'interista La Russa: "Paura di Napoli e Milan? A noi nessuno può far paura"

Ignazio La Russa, presidente del Senato, è intervenuto ai microfoni dei media presenti durante il Gran Galà del calcio per parlare degli arbitri. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da ra cui quelli di TuttoMercatoWeb: "Le decisioni? A volte è rigore, a volte non è rigore... a volte è fallo di mano, a volte non è fallo di mano. Facessero a me delle cose del genere mi sarei arrabbiato tantissimo. Povero Lotito, sempre a lui capitano".

Gli arbitri però hanno detto che il rigore non c'era.

"Ma Collu durante la partita aveva detto di sì. ha detto che non lo dava perché c'era un fallo. Per questo ripeto: volte è rigore, a volte non è rigore... a volte è fallo di mano, a volte non è fallo di mano. La cosa bella è che lui ha detto che era rigore e gli arbitri hanno detto che non era rigore, che lui ha detto che c'era un fallo e gli arbitri hanno detto che non c'era fallo. Vedete voi...".

Ancora sugli arbitri.

"lo non posso parlarne male. Di qualche decisione sì, ma fare l'arbitro è una delle cose più difficili al mondo, perché è impossibile accontentare tutti. Da ragazzo io stesso volevo fare l'arbitro e feci il corso. Poi non ci provai nemmeno: negli anni Sessanta stare 90 minuti fermo in un posto per il capo dei 'Giovani di destra' non era 'igienico''.

Le fanno paura Milan e Napoli nella corsa scudetto della sua Inter?

"Paura? paura all'Inter non può fare nessuno. Il Milan ha una chance in più perché non fa le coppe. E' una chance in più, ma un merito in meno".